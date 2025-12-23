Il blackout manda in tilt i concorrenti Musk rivendica | nessun problema per Tesla
C'è guida autonoma e guida autonoma. Durante il blackout che ha colpito ampie aree di San Francisco, i veicoli Tesla dotati del software Full Self-Driving (Supervised) hanno continuato a operare senza interruzioni, mentre altre tecnologie concorrenti si sono bloccate per la mancanza di riferimenti luminosi. Con il patron Elon Musk che rivendica il risultato. L'interruzione di corrente, causata da un incendio in una sottostazione elettrica di PG&E, ha lasciato senza elettricità oltre 130.000 residenti e ha comportato lo spegnimento dei semafori in quartieri ad alta densità come il Mission District e il Richmond District, in una delle giornate di maggiore traffico del periodo natalizio. 🔗 Leggi su Iltempo.it
