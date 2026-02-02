Se quel petardo lo avessero tirato i tifosi del Napoli oggi sarebbero su tutti i giornali nazionali

In Cremonese-Inter, un petardo ha ferito il portiere Audero. Se fosse stato un incidente dei tifosi del Napoli, la notizia avrebbe riempito le pagine di tutti i giornali nazionali. La scena ha scatenato molte polemiche e spinge a riflettere sulla sicurezza negli stadi italiani.

Lo scrittore Angelo Forgione sul bruttissimo episodio avvenuto durante Cremonese-Inter che ha visto vittima il portiere grigiorosso Audero “Il petardo che ha colpito Audero in Cremonese-Inter? Se fosse successo con la tifoseria napoletana, oggi saremmo su tutti i giornali nazionali. Invece qui si è provato a minimizzare. Ma questo è un fallimento totale delle istituzioni politiche e calcistiche. Si agisce solo con la repressione, non con la prevenzione. Così non si va da nessuna parte”. A dirlo è lo scrittore Angelo Forgione che, ai microfoni di Radio Tutto Napoli, si è espresso sul gravissimo episodio avvenuto nel corso di Cremonese-Inter, che ha visto vittima il portiere grigiorosso Audero.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Approfondimenti su Napoli Inter

Meloni si è recata questa mattina in ospedale a Torino, dove sono ricoverati alcuni poliziotti feriti durante gli scontri di ieri.

Meloni visita gli agenti feriti in ospedale a Torino e dice che chi ha colpito i poliziotti ha tentato di ucciderli.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Napoli Inter

Argomenti discussi: Audero colpito da un petardo in Cremonese-Inter, Marotta: Gesto insulso e clamoroso; Cosa rischia l’Inter per il petardo che ha sfiorato Audero: non solo una multa pesante; Lanciano petardi contro i bimbi della scuola elementare: Mio figlio sfiorato dallo scoppio; Audero colpito da un petardo durante Cremonese-Inter: la ricostruzione.

Forgione: Se quel petardo fosse arrivato dai napoletani, oggi saremmo su tutti i giornaliAngelo Forgione, giornalista e scrittore, è intervenuto nel corso di Napoli Talk su Radio Tutto Napoli, commentando l'episodio. tuttomercatoweb.com

Da piccolo, a casa dei miei nonni, in uno dei palazzi del centro storico di Napoli, ricordo sempre un odore preciso: il muschio. I palazzi di tufo che “sudavano” l’acqua delle piogge secolari. Quel profumo, per me, è il profumo della napoletanità. Non basta abitar - facebook.com facebook

Quel che è Napoli, quel che c’è dietro e intorno al calcio, attraverso @adamsummerton nel mio pezzo per @rep_napoli #NapoliFiorentina #napolichelsea x.com