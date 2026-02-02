Se quel petardo lo avessero tirato i tifosi del Napoli oggi sarebbero su tutti i giornali nazionali

In Cremonese-Inter, un petardo ha ferito il portiere Audero. Se fosse stato un incidente dei tifosi del Napoli, la notizia avrebbe riempito le pagine di tutti i giornali nazionali. La scena ha scatenato molte polemiche e spinge a riflettere sulla sicurezza negli stadi italiani.

Lo scrittore Angelo Forgione sul bruttissimo episodio avvenuto durante Cremonese-Inter che ha visto vittima il portiere grigiorosso Audero “Il petardo che ha colpito Audero in Cremonese-Inter? Se fosse successo con la tifoseria napoletana, oggi saremmo su tutti i giornali nazionali. Invece qui si è provato a minimizzare. Ma questo è un fallimento totale delle istituzioni politiche e calcistiche. Si agisce solo con la repressione, non con la prevenzione. Così non si va da nessuna parte”. A dirlo è lo scrittore Angelo Forgione che, ai microfoni di Radio Tutto Napoli, si è espresso sul gravissimo episodio avvenuto nel corso di Cremonese-Inter, che ha visto vittima il portiere grigiorosso Audero.🔗 Leggi su Napolitoday.itImmagine generica

