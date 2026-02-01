Meloni in ospedale dai poliziotti feriti a Torino | Contro di loro è tentato omicidio | se avessero reagisto sarebbero indagati Almeno due arresti

Meloni si è recata questa mattina in ospedale a Torino, dove sono ricoverati alcuni poliziotti feriti durante gli scontri di ieri. La premier ha commentato la situazione dicendo che contro gli agenti si tratta di tentato omicidio. Ha anche aggiunto che, se gli agenti avessero reagito diversamente, rischiavano di essere indagati. Almeno due persone sono state arrestate dopo le violenze dei manifestanti.

Sono stati 29 gli agenti delle forze dell’ordine finiti in diversi ospedali torinesi dopo gli scontri di ieri durante la manifestazione pro Askatasuna. Uno è ancora sotto osservazione al CTO, mentre altri due sono ricoverati alle Molinette. Tra questi c’è Alessandro Calista, il 29enne del reparto mobile di Padova aggredito a martellate dai manifestanti. Oggi la premier Giorgia Meloni è arrivata all’ospedale Molinette per incontrare Calista e l’altro agente ricoverato, accompagnata dal presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio. «Se avessero reagito, sarebbero indagati». La premier scrive sui social dell’incontro avuto con due agenti di polizia rimasti feriti dopo gli scontri al corteo torinese.🔗 Leggi su Open.online Approfondimenti su Giorno Torino Meloni in ospedale dai poliziotti feriti a Torino, 29 agenti soccorsi: almeno due arresti dopo gli scontri Questa mattina, la premier Meloni si è recata in ospedale per visitare i poliziotti feriti durante gli scontri di ieri a Torino. Scontri per Askatasuna, Meloni in ospedale a Torino visita l’agente ferito. Due arresti, 29 membri delle forze dell’ordine in ospedale #Askatasuna- Torino || Giorgia Meloni si trova all’ospedale Molinette di Torino, dove visita l’agente di polizia ferito durante gli scontri di ieri. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Giorno Torino Argomenti discussi: Meloni sceglie la linea prudente: Combattere Trump non è una buona idea, avremmo solo da perderci; Torino, scontri al corteo per Askatasuna. Diversi feriti. Meloni: Colpito lo Stato; Crans-Montana, Meloni: Rientro ambasciatore italiano in Svizzera solo con piena collaborazione delle autorità; Volto Meloni in un affresco dopo restauro in basilica di Roma, Pd chiede intervento Giuli. Meloni a Torino dai poliziotti feritiE' durata 10 minuti la visita del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ai due agenti delle forze dell'ordine ricoverati nell'ospedale delle Molinette a Torino dopo essere rimasti feriti negli ... rainews.it Meloni in ospedale dai poliziotti feriti a Torino, 29 agenti soccorsi: almeno due arresti dopo gli scontriSono state 103 le persone soccorse dal 118 torinese. La visita lampo della premier agli agenti finiti in ospedale dopo gli scontri L'articolo Meloni in ospedale dai poliziotti feriti a Torino, 29 agen ... msn.com #Askatasuna 29 agenti feriti e ricoverati in ospedale, 1 ancora in osservazione al CTO di Torino. 103 le persone soccorse dal 118. La premier Meloni ha fatto visita ad Alessandro Calista, il poliziotto 29enne, vittima del pestaggio di un gruppo di manifestanti. x.com Giorgia Meloni visita in ospedale i poliziotti feriti nel corteo Askatasuna a Torino >> https://buff.ly/p5zbkXp - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.