Meloni in ospedale dai poliziotti feriti a Torino | Contro di loro è tentato omicidio | se avessero reagito sarebbero indagati Almeno due arresti

Meloni visita gli agenti feriti in ospedale a Torino e dice che chi ha colpito i poliziotti ha tentato di ucciderli. La premier afferma anche che se gli agenti avessero reagito, sarebbero finiti sotto inchiesta. Intanto, sono stati arrestati almeno due persone. Gli scontri di ieri durante la manifestazione pro Askatasuna hanno coinvolto più di 100 agenti, molti dei quali sono stati portati in ospedale.

Sono oltre 100 gli agenti delle forze dell’ordine finiti in diversi ospedali torinesi dopo gli scontri di ieri durante la manifestazione pro Askatasuna. Uno è ancora sotto osservazione al CTO, mentre altri due sono ricoverati alle Molinette. Tra questi c’è Alessandro Calista, il 29enne del reparto mobile di Padova aggredito a martellate dai manifestanti. Secondo quanto si apprende, sono rimasti feriti 96 poliziotti, 7 militari della guardia di finanza e 5 carabinieri. Oggi la premier Giorgia Meloni è arrivata all’ospedale Molinette per incontrare Calista e l’altro agente ricoverato, accompagnata dal presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio.🔗 Leggi su Open.online

Meloni a Torino dai poliziotti feritiE' durata 10 minuti la visita del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ai due agenti delle forze dell'ordine ricoverati nell'ospedale delle Molinette a Torino dopo essere rimasti feriti negli ... rainews.it

Meloni in ospedale dai poliziotti feriti a TorinoVisita a sorpresa di Giorgia Meloni agli agenti feriti a Torino dopo scontri al corteo Askatasuna. Testimonianza drammatica e condanne alle violenze ... ilmetropolitano.it

«Ora sarò chiara - scrive la premier sui social - Questi non sono manifestanti. Questi sono criminali organizzati». Il post di Giorgia Meloni dopo la visita in ospedale agli agenti rimasti feriti negli scontri di Torino - facebook.com facebook

La premier Meloni intorno alle 9 e’andata a Torino all’ospedale Molinette ad incontrare i militari e agenti,tra loro Alessandro Calista,feriti negli scontri di ieri sera. La visita e’ durata 10 minuti.e gli altri atterrata da pochi minuti. Calista:”Fatto il mio dovere”. x.com