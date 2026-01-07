Chivu | Non pensiamo ancora a domenica se ti perdi in pianificazioni spesso la prendi dove non vuoi prenderla

Cristian Chivu, allenatore dell’Inter, ha commentato l’imminente sfida contro il Parma, sottolineando l’importanza di concentrarsi sul presente. Prima della partita, l’ex calciatore ha condiviso alcune riflessioni su come la pianificazione e la concentrazione siano fondamentali per evitare distrazioni e mantenere il focus sugli obiettivi immediati. Le sue parole sono state rilasciate in un’intervista a Dazn, prima di scendere in campo per la prima volta da allenatore contro il club emiliano.

L'allenatore dell'Inter, Cristian Chivu, a Parma per la prima volta da ex, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn prima di scendere in campo Le parole di Chivu. «Sono stati tre mesi molto intensi a Parma con il raggiungimento finale dell'obiettivo. Per la bellezza di questa società e di questa città, rimanere in Serie A e fare la massima categoria se lo meritavano tutti ". Hai dato rotazioni, rispetto alle ultime partite gioca Pio. E' una scelta di condizione? « Tutti devono essere coinvolti, fanno vedere quello che è la loro qualità, l'apporto in questa stagione. Non dimentichiamoci che abbiamo avuto solo due giorni di preparazione a questa gara, abbiamo giocato domenica sera.

