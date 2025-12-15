Disabile multato in Ztl ma aveva il permesso Lui denuncia e arriva il bis
Un disabile multato in ZTL nonostante avesse il permesso, denuncia l'accaduto e riceve un secondo motivo di contestazione. La vicenda, avvenuta a Pistoia, evidenzia criticità nel sistema amministrativo e pone questioni importanti sulla tutela dei diritti delle persone con disabilità.
Pistoia, 15 dicembre 2025 – Una vicenda che solleva interrogativi seri sul funzionamento della macchina amministrativa e sulla tutela dei diritti delle persone con disabilità. È quanto denuncia un automobilista di Pistoia, persona disabile in possesso di regolare permesso, che si è visto recapitare nei giorni scorsi una multa raddoppiata per un presunto accesso non autorizzato nella zona a traffico limitato, risalente addirittura a due anni fa. Secondo quanto ricostruito, l’automobilista era regolarmente autorizzato a transitare nella Ztl grazie al contrassegno per persone con disabilità, in corso di validità al momento dei fatti. Lanazione.it
DISABILE AUTORIZZATO MA MULTATO TRE VOLTE IN ZTL
Disabile multato in Ztl, ma aveva il permesso. Lui denuncia, e arriva il bis - Il racconto di un pistoiese: “Ho ricevuto il verbale nel 2023 e ho subito presentato il ricorso”. msn.com
Contrassegno auto disabili, accesso ZTL, corsie preferenziali e multe - La Cassazione si esprime sul caso di un verbale dei vigili emesso nei confronti della titolare di un’auto dotata di contrassegno disabili dopo aver transitato nella corsia preferenziale dei mezzi ... disabili.com
Parcheggia per protesta dietro all'auto che occupa il posto disabili illegittimamente: multato - facebook.com facebook