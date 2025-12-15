disabile multato in ztl ma aveva il permesso lui denuncia e arriva il bis

Un disabile multato in ZTL nonostante avesse il permesso, denuncia l'accaduto e riceve un secondo motivo di contestazione. La vicenda, avvenuta a Pistoia, evidenzia criticità nel sistema amministrativo e pone questioni importanti sulla tutela dei diritti delle persone con disabilità.

Pistoia, 15 dicembre 2025 – Una vicenda che solleva interrogativi seri sul funzionamento della macchina amministrativa e sulla tutela dei diritti delle persone con disabilità. È quanto denuncia un automobilista di Pistoia, persona disabile in possesso di regolare permesso, che si è visto recapitare nei giorni scorsi una multa raddoppiata per un presunto accesso non autorizzato nella zona a traffico limitato, risalente addirittura a due anni fa. Secondo quanto ricostruito, l’automobilista era regolarmente autorizzato a transitare nella Ztl grazie al contrassegno per persone con disabilità, in corso di validità al momento dei fatti. Lanazione.it

DISABILE AUTORIZZATO MA MULTATO TRE VOLTE IN ZTL

