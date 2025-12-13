Il presidente di Intesa Sanpaolo, Messina, invita gli studenti a riflettere sulla complessità della situazione globale, sottolineando che concentrarsi esclusivamente sulla guerra rischia di distogliere l’attenzione da altri aspetti importanti della realtà. In un momento di crisi, la sua voce propone una visione più ampia e consapevole, al di là delle tensioni internazionali.

Messina, numero uno di Intesa, parla agli studenti: «Se il conflitto diventa l’unico tema si perde il contatto con la realtà. Invece in Europa i rischi veri arrivano da povertà e disuguaglianza, non da un evento bellico che è una minaccia solo potenziale». «Se la guerra diventa l’unico tema si perde il contatto con la realtà». Parla agli studenti e pensa all’Europa, Carlo Messina all’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università Luiss a Roma. Davanti alla classe dirigente del futuro, il ceo di Banca Intesa decide di abbandonare grafici e coefficienti, di tenersi in tasca proiezioni e citazioni da banker stile Wall Street per mettere il dito nella piaga di un’Unione Europea votata ottusamente al riarmo fine a se stesso. Laverita.info

