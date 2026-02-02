Se i bar-tabacchi chiudono l’estrema destra prende consensi | lo strano meccanismo studiato in Francia

In Francia, quando i bar-tabacchi chiudono, aumentano i consensi per l’estrema destra. È un meccanismo che si ripete da tempo: le chiusure spingono le persone a cercare alternative, spesso affidandosi a forze politiche più radicali. Questa dinamica si ripropone anche quest’anno, con le strade di molti paesini e le facciate dei locali che si tingono di rosso, simbolo di un settore in crisi.

Parigi, 2 febbraio 2026 – Un rombo rosso illuminato da luci a neon oppure dipinto sulle facciate scrostate dei paesini: è il simbolo del bar-tabacchi francese. Se ne vede sempre meno Oltralpe. Tra il 2002 e il 2022, oltre 18.000 di questi locali hanno chiuso i battenti, con conseguenze non solo sulla vita sociale. Secondo uno studio del Centre pour la Recherche économique et ses applications (CEPREMAP), condotto dal ricercatore dell' Università di Zurigo Hugo Subtil, esiste un legame tra l' erosione del legame sociale e l' ascesa dell'estrema destra in Francia. Un lavoro che si ispira a quello realizzato sull'altra sponda della Manica nel 2021, sul legame tra la chiusura dei 'community pubs' e il voto a favore della Brexit.

