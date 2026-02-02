Se i bar-tabacchi chiudono l’estrema destra sale Lo strano meccanismo studiato in Francia

La chiusura dei bar e tabacchi in Francia sembra portare a un aumento di consensi per l’estrema destra. In molte zone, i negozi storici vengono lasciati vuoti, e al loro posto si sentono crescenti tensioni e scontri. La situazione preoccupa i residenti, che vedono un quadro di cambiamenti sociali in atto e si chiedono quale direzione prenderà il paese.

Parigi, 2 febbraio 2026 – Un rombo rosso illuminato da luci a neon oppure dipinto sulle facciate scrostate dei paesini: è il simbolo del bar-tabacchi francese. Se ne vede sempre meno Oltralpe. Tra il 2002 e il 2022, oltre 18.000 di questi locali hanno chiuso i battenti, con conseguenze non solo sulla vita sociale. Secondo uno studio del Centre pour la Recherche économique et ses applications (CEPREMAP), condotto dal ricercatore dell' Università di Zurigo Hugo Subtil, esiste un legame tra l' erosione del legame sociale e l' ascesa dell'estrema destra in Francia. Un lavoro che si ispira a quello realizzato sull'altra sponda della Manica nel 2021, sul legame tra la chiusura dei 'community pubs' e il voto a favore della Brexit.

