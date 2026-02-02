Dopo aver già partecipato a Sanremo nel 2022, J-Ax torna sul palco del Festival di Sanremo quest’anno, questa volta da solista con la sua canzone “Italia Starter Pack”. Il rapper ha detto che se Giorgia Meloni ascoltasse il brano, potrebbe piacergli, e ha anche scherzato sull’idea di inserire un proclama politico nel testo, come farebbe in una canzone da Eurovision. La sua presenza al festival ha già attirato l’attenzione, anche per le dichiarazioni e il ritorno sul palco dopo due anni.

J-Ax per la seconda volta nella sua carriera torna sul palco del Festival di Sanremo 20226 e questa volta lo fa da solista con “ Italia Starter Pack “. “Serve una brutta canzone che fa pa pa parappa”. Ma quella di J-Ax non è una brutta canzone, anzi è uno squisito country. Un manifesto impietoso e onesto dell’Italia di oggi tra furbetti e santi in paradiso che non ci sono. Sintetizzando il brano l’artista ha detto: “Il pacchetto base che serve per iniziare a essere italiano e vivere nel nostro Paese”. La frase cult è: “Qui per campare serve un po’ di culo sempre” Il titolo richiama il trend virale degli “Starter Pack”, diventato popolarissimo tra i giovani sui social: rappresentazioni visive che sintetizzano stereotipi e caratteristiche di persone, luoghi o stili di vita. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Se Giorgia Meloni si ferma in superficie Italia Starter Pack potrebbe piacerle. A Eurovision metterei nel testo un bel proclama su quello che penso”: così J-Ax

J-Ax torna al Festival di Sanremo, questa volta da solista, con il brano Italia Starter Pack.

J-Ax si prepara a esibirsi per la prima volta da solista all’Ariston con il brano “Italia Starter Pack”.

