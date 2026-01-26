J-Ax all’Ariston per la prima volta da solista con Italia Starter Pack

J-Ax si prepara a esibirsi per la prima volta da solista all’Ariston con il brano “Italia Starter Pack”. L’artista porta sul palco una nuova fase della sua carriera, offrendo al pubblico un’interpretazione autentica e coinvolgente. Questo debutto rappresenta un momento importante, segnando un passaggio fondamentale nel percorso musicale di J-Ax e arricchendo la tradizione del festival con la sua presenza.

J-Ax si prepara a conquistare il palco dell’Ariston con un debutto tanto atteso quanto significativo. Il rapper milanese porterà al 76° Festival di Sanremo il brano “Italia Starter Pack”, segnando la sua prima partecipazione da solista alla kermesse musicale più importante d’Italia. Il debutto sanremese di J-Ax. Dopo anni di successi nel panorama rap italiano, Alessandro Aleotti, questo il vero nome dell’artista, ha scelto di mettersi alla prova sul palco più prestigioso della musica italiana. La sua partecipazione rappresenta un momento cruciale nella carriera di uno dei rapper più influenti della scena musicale nazionale, che ha saputo evolversi e reinventarsi nel corso degli anni. 🔗 Leggi su Tutto.tv

