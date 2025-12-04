Mensa scolastica a San Mauro Cilento paga il sindaco con la sua indennità | Così aiutiamo le famiglie

Il primo cittadino Carlo Pisacane spiega a Fanpage.it: "L'obiettivo è aiutare le famiglie sul territorio, evitando che debbano lasciare il paese". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Il sindaco di San Mauro Cilento destina la propria indennità per finanziare la mensa scolastica gratuita, insieme al trasporto scolastico già offerto - facebook.com Vai su Facebook

Mensa scolastica, a San Mauro Cilento “paga” il sindaco con la sua indennità: “Così aiutiamo le famiglie” - it: "L'obiettivo è aiutare le famiglie sul territorio, evitando che debbano lasciare il paese" ... Segnala fanpage.it

San Mauro Cilento, mensa e bus scolastici gratuiti: il sindaco rinuncia all’indennità - Il sindaco Carlo Pisacane devolve la sua indennità a sostegno delle famiglie e della scuola ... Riporta infocilento.it

Sindaco, "pago di tasca mia la mensa per i piccoli alunni" - A San Mauro Cilento, in provincia di Salerno, la mensa scolastica resta gratuita anche per l'anno in corso. Lo riporta ansa.it

In Campania un sindaco destina l’indennità per garantire la mensa scolastica gratuita a tutti gli alunni dell’infanzia e della primaria - Il sindaco di San Mauro Cilento, Carlo Pisacane, ha destinato la propria indennità amministrativa per garantire la mensa gratuita a tutti gli alunni della scuola dell'infanzia e della primaria "Franca ... Si legge su orizzontescuola.it

