Federica Torzullo scomparsa da Anguillara l'appello dei genitori | Chi sa qualcosa parli con i carabinieri

Federica Torzullo scomparsa da Anguillara l'appello dei genitori

Questa mattina ad Anguillara si è tenuta una conferenza stampa sulla scomparsa di Federica Torzullo. I genitori hanno rivolto un appello alla comunità, chiedendo a chi abbia informazioni di rivolgersi alle autorità. La vicenda rimane sotto osservazione e si spera in sviluppi che possano portare alla ricostruzione della verità.

