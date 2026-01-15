Federica Torzullo scomparsa da Anguillara l'appello dei genitori | Chi sa qualcosa parli con i carabinieri
Questa mattina ad Anguillara si è tenuta una conferenza stampa sulla scomparsa di Federica Torzullo. I genitori hanno rivolto un appello alla comunità, chiedendo a chi abbia informazioni di rivolgersi alle autorità. La vicenda rimane sotto osservazione e si spera in sviluppi che possano portare alla ricostruzione della verità.
