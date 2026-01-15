Federica Torzullo scomparsa da Anguillara l'appello dei genitori | Chi sa qualcosa parli con i carabinieri

Questa mattina ad Anguillara si è tenuta una conferenza stampa sulla scomparsa di Federica Torzullo. I genitori hanno rivolto un appello alla comunità, chiedendo a chi abbia informazioni di rivolgersi alle autorità. La vicenda rimane sotto osservazione e si spera in sviluppi che possano portare alla ricostruzione della verità.

Federica Torzullo scomparsa da Anguillara, l’appello dei genitori: “Chi sa qualcosa parli con i carabinieri” - Questa mattina ad Anguillara punto stampa sulla scomparsa di Federica Torzullo: "I genitori continuano a rivolgere appelli alla cittadinanza" ... fanpage.it

I genitori di Federica Torzullo scomparsa da Anguillara: “Il suo silenzio ci ha sconvolto” - Parlano Stefano e Roberta, i genitori di Federica Torzullo, la 41enne scomparsa da Anguillara Sabazia. fanpage.it

Si cerca ancora il corpo di Federica Torzullo, la mamma 41enne scomparsa il 9 gennaio. L’appello dei genitori alla comunità: “Nostra figlia non si sarebbe mai allontanata” Leggi l'articolo #FedericaTorzullo facebook

Federica Torzullo, parlano i genitori della donna scomparsa: "Si è sempre fatta sentire, mai un allontanamento. Chi ha visto, parli" ift.tt/RFQ0KbE x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.