Gli assessori Brandi e Nocentini rispondono alle accuse di Cuzzoni sulla sicurezza della scuola Isidoro del Lungo. I due amministratori ribadiscono che non ci sono rischi e respingono le polemiche come inutili e senza fondamento. La discussione resta accesa tra le parti, mentre la scuola si difende dalle critiche.

Arezzo, 2 febbario 206 – : “Infondati allarmismi legati alla sicurezza, solo polemica sterile”. A seguito delle dichiarazioni rilasciate alla stampa dal consigliere dell’opposizione Cuzzoni sulle infiltrazioni d’acqua nella scuola Isidoro del Lungo e sul lampione caduto, gli Assessori Brandi e Nocentini fanno il punto sulla vicenda, anche “per evitare infondati allarmismi nella comunità scolastica, soprattutto richiamando inventate condizioni a rischio sicurezza”. “Visto che il consigliere del PD non ha atteso la risposta scritta all’interrogazione presentata in Consiglio comunale – dichiarano gli Assessori – ma ha preferito sollevare pubblicamente le proprie rilevanti preoccupazioni, come ha dichiarato, sulla sicurezza e sulla tutela della salute di alunni e personale, arrivando perfino a rilevare crolli di lampioni all’interno del resede scolastico, riteniamo doveroso e opportuno rispondere puntualmente, ricostruendo correttamente i fatti”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Scuola Isidoro del Lungo: gli Assessori Brandi e Nocentini replicano a Cuzzoni

Approfondimenti su Scuola Isidoro del Lungo

Al teatro Emiliani di Rapagnano prosegue la stagione culturale con “La scuola delle mogli” di Molière, interpretata da Matilde Brandi.

Il consiglio comunale di Montevarchi ha discusso delle infiltrazioni d’acqua alla scuola primaria Isidoro Del Lungo.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Scuola Isidoro del Lungo

Argomenti discussi: Scuola Del Lungo: Infiltrazioni d’acqua; Scuola Del Lungo | Infiltrazioni d’acqua; Giornata della Memoria l’Istituto Magiotti di Montevarchi trasforma il ricordo in consapevolezza attiva.

Scuola del Lungo: Infiltrazioni d’acquaIl consigliere del Pd. Samuele Cuzzoni. ha presentato un’interrogazione. sul problema in consiglio . msn.com

Un nuovo spazio per l'attività motoria alla Primaria Isidoro del lungo di MontevarchiE' questo il risultato di un intervento di riqualificazione da 10 mila euro che l'Amministrazione comunale ha effettuato recuperando un'aula all'interno dell'edificio storico Arezzo, 16 ottobre 2025 – ... lanazione.it

Per NON dimenticare... Classe 5A Scuola Primaria Isidoro Del Lungo I.C. Petrarca - facebook.com facebook