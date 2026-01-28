Al teatro Emiliani ‘La scuola delle mogli’ con Matilde Brandi

Al teatro Emiliani di Rapagnano prosegue la stagione culturale con “La scuola delle mogli” di Molière, interpretata da Matilde Brandi. La pièce mette in scena la storia di Arnolfo, convinto di poter controllare l’amore, e mostra come i sentimenti sfuggano sempre alle regole. Tra risate e equivoci, lo spettacolo riporta in scena un classico che ancora oggi fa riflettere sulla natura complessa dei sentimenti.

Prosegue la stagione culturale a Rapagnano, in scena ‘La scuola delle Mogli’ di Molière. Si può davvero controllare l’amore? Arnolfo ne è convinto, e Molière lo racconta nel suo intramontabile capolavoro della drammaturgia classica, dimostrando da oltre quattro secoli, tra risate ed equivoci, che i sentimenti non si lasciano educare. Sabato 31 gennaio alle 21.15, il Teatro Emiliani di Rapagnano ospita una brillante edizione dello spettacolo, in cui prosa e musica si incontrano in un allestimento elegante e dinamico. Costumi d’epoca e scenografie mobili trasformano la scena, accompagnando il pubblico in una storia senza tempo, ancora sorprendentemente attuale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

