Terremoto a Motta San Giovanni | registrata scossa di magnitudo 2.1
Un terremoto di magnitudo 2.1 è stato avvertito ieri nel Reggino, a circa cinque chilometri a nord-est di Motta San Giovanni. La scossa si è fatta sentire in diversi comuni della zona ionica e collinare, senza causare danni o feriti. La gente si è spaventata, ma fortunatamente non ci sono state ripercussioni gravi. La terra ha tremato per qualche secondo e poi tutto è tornato alla normalità.
Il sisma è stato localizzato dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia di Roma a una profondità di 13 chilometri Trema la terra nel Reggino. Un terremoto di magnitudo ml 2.1 è stato registrato nel pomeriggio di ieri nell’area a 5 chilometri a nord-est di Motta San Giovanni, coinvolgendo diversi comuni della fascia ionica e collinare della provincia di Reggio Calabria. Secondo i dati dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) la scossa è avvenuta alle ore 14:14:53, con coordinate geografiche 38.0428 di latitudine e 15.7253 di longitudine, a una profondità di 13 chilometri.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
