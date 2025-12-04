Il cervello non smette mai di imparare | scoperto a Pisa l’interruttore della ‘seconda giovinezza’

PISA – C’è una ‘seconda giovinezza’ possibile per il nostro cervello, anche in età adulta. Un dogma delle neuroscienze sta per cadere: la capacità della mente di modificarsi e apprendere non si spegne dopo l’adolescenza. È semplicemente ‘dormiente’. A svelare il meccanismo che può risvegliarla è uno studio guidato dall’ u niversità di Pisa, appena pubblicato sulla prestigiosa rivista Science Advances. La chiave di volta si chiama pulvinar. È una piccola struttura situata nelle profondità del cervello. Fino ad oggi si pensava fosse legata solo a istinti ed emozioni. Invece, i ricercatori hanno scoperto che agisce come un vero e proprio regista. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

