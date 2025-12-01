L’impresa di quattro baby writer che hanno rischiato la vita per imbrattare un convoglio della metro a Milano

Milano – Quattro baby writer di età compresa tra 14 e 17 anni, tutti incensurati, sono stati denunciati dalla polizia nella tarda serata di sabato per aver imbrattato un treno della linea rossa del metrò e aver di conseguenza generato un blocco della circolazione sulla M1 tra le stazioni Pagano e Bisceglie che si è protratto per circa un’ora e mezza. Un quattordicenne, un quindicenne, un sedicenne e un diciassettenne, tutti italiani, sono stati quindi indagati a piede libero con le accuse di interruzione di pubblico servizio e deturpamento e imbrattamento di cose altrui. La ricostruzione. Milano, imbrattano i vagoni e bloccano la circolazione della metropolitana: 3 baby writer in trappola dopo la fuga nella gallerie sotterranea Stando a quanto ricostruito dalle forze dell’ordine nei minuti immediatamente successivi al raid, i minorenni sono entrati in azione attorno alle 22. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

