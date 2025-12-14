Tornano in patria grazie ai Carabinieri TPC importanti reperti archeologici

Il 16 dicembre alle 9.45 sarà inaugurata la mostra “Memorie trafugate”, che celebra il ritorno in patria di importanti reperti archeologici tarantini recuperati dai Carabinieri TPC. L'evento mette in luce il valore del patrimonio culturale e l'impegno delle forze dell'ordine nella tutela e nella restituzione di tesori archeologici.

Tarantini Time Quotidiano Sarà presentata infatti, martedì 16 dicembre alle ore 9.45, la mostra " Memorie trafugate. I reperti recuperati dal Comando Carabinieri TPC ": una selezione di venti opere, tra cui una monumentale testa di Athena in marmo (fine del III al II secolo a.C.), assegnati al Museo archeologico nazionale di Taranto e frutto di indagini e procedure giudiziarie iniziate nel 2000, che hanno consentito il rientro in patria di opere trafugate clandestinamente da un celebre trafficante internazionale e che il Metropolitan Museum di New York ha restituito all'Italia attraverso un costante rapporto di diplomazia culturale.

