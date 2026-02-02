Scoperta dopo 500 anni di ricerche ecco la basilica di Vitruvio nel sopralluogo di Anconatoday

Questa mattina sono iniziati i lavori di scavo nella zona di Fano, dove sono stati portati alla luce i resti della basilica di Vitruvio. Dopo secoli di ricerche, gli archeologi hanno scoperto finalmente l’unica opera certa del noto architetto romano Marco Vitruvio Pollione. I resti sono stati messi in sicurezza con un rettangolo di delimiti e transenne, per proteggerli da eventuali danni e consentire ulteriori studi. La scoperta apre nuove prospettive sulla storia dell’architettura antica e sulla vita di Vitruvio.

FANO – Un rettangolo e gli scavi aperti ma transennati per custodirli e proteggerli. Ecco i resti della basilica di Vitruvio, un ritrovamento importantissimo per l'architettura di tutto il mondo perché rappresenta l'unica opera certa del famoso architetto romano Marco Vitruvio Pollione. Era cercata da 500 anni, descritta da almeno 2mila, e già nel marzo del 2023 c'erano state delle avvisaglie ma nessuna conferma che parte dei resti trovati fossero proprio quelli del celebre edificio concepito da Vitruvio e costruito secondo i suoi precetti. Il 19 gennaio scorso la prudenza è stata sciolta perché si ha avuto conferma della basilica a Fano, in piazza Andrea Costa.

