Scontro UE-Iran | eserciti europei bollati come terroristi Ma Bruxelles non ci sta Ecco chi è nella lista di Teheran

L’Unione europea ha subito commentato duramente la decisione dell’Iran di inserire gli eserciti europei nella sua lista delle organizzazioni terroristiche. Bruxelles non accetta questa mossa e si difende, spiegando che non ci sono basi per accusare le forze militari europee di terrorismo. La vicenda si sta complicando, con tensioni che aumentano tra l’UE e Teheran.

L’Unione europea respinge “con forza” la decisione annunciata dalle autorità iraniane di inserire gli eserciti europei nella lista delle organizzazioni terroristiche del Paese. La posizione è stata ribadita dal portavoce della Commissione europea per gli Affari esteri, Anouar El Anouni, nel corso del briefing quotidiano di mezzogiorno con la stampa a Bruxelles. “Respingiamo del tutto l’annuncio dell’inserimento degli eserciti dell’UE in una lista e l’accusa di terrorismo”, ha dichiarato il portavoce, rispondendo alle domande dei giornalisti. Domenica (primo febbraio), il Parlamento iraniano ha designato gli eserciti dei Paesi europei come organizzazioni terroristiche ai sensi del diritto interno, in risposta alla decisione dell’UE di inserire i Guardiani della rivoluzione iraniana (i cosiddetti pasdaran) nella lista UE delle organizzazioni terroristiche. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Scontro UE-Iran: eserciti europei bollati come “terroristi”. Ma Bruxelles non ci sta. Ecco chi è nella lista di Teheran Approfondimenti su UE Iran Iran, Teheran risponde all’Ue: “Eserciti europei saranno considerati terroristi” Il governo iraniano avverte l’Europa: gli eserciti europei saranno considerati terroristi. Teheran avverte l’UE: “Gli eserciti europei saranno considerati terroristi” Teheran ha avvertito l’Unione Europea che considererà gli eserciti europei come gruppi terroristici. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su UE Iran Argomenti discussi: Teheran: 'Eserciti europei terroristi'. Nuove sanzioni Usa a Iran; L’Iran risponde alla Ue: Per noi i vostri eserciti sono forze terroristiche; Tensione Usa-Iran, Teheran iscrive l’Ue nella lista delle organizzazioni terroristiche; Trump valuta l’attacco all’Iran: Teheran in allerta, minacce all’Ue, sanzioni Usa e mediazione della Turchia. Scontro UE-Iran: eserciti europei bollati come terroristi. Ma Bruxelles non ci sta. Ecco chi è nella lista di TeheranKaja Kallas respinge con forza la decisione iraniana di inserire le milizie dei Paesi Ue nella lista delle organizzazioni terroristiche. Ma esorta al dialogo ... quotidiano.net Iran definisce eserciti europei gruppi terroristici dopo decisione Ue su PasdsarTeheran reagisce all’inserimento dei Pasdaran nella lista Ue. Trump parla di negoziati seri sul nucleare mentre restano alte le tensioni Iran definisce eserciti europei gruppi terroristici dopo decisi ... liberoreporter.it #Iran Araghchi ha ribadito che Teheran resta disponibile sia al negoziato sia allo scontro, ma non accetterà diktat x.com Iran, scontro totale con l’Ue sui Pasdaran: Teheran minaccia conseguenze mentre Trump alza la pressione militare Lo Stato Maggiore iraniano condanna l’Ue per la designazione dei Pasdaran come terroristi. Trump minaccia Teheran ma apre al dialogo su facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.