Teheran avverte l’UE | Gli eserciti europei saranno considerati terroristi

Teheran ha avvertito l’Unione Europea che considererà gli eserciti europei come gruppi terroristici. La decisione dell’UE di inserire i Pasdaran nella lista delle organizzazioni terroristiche ha acceso la tensione tra Teheran e Bruxelles. La repubblica islamica si è detta pronta a reagire duramente, alzando il livello dello scontro diplomatico con i paesi europei. Ora si aspetta di capire quali saranno le mosse successive dell’Iran.

La reazione iraniana alla decisione dell'Ue sui Pasdaran. Teheran alza il livello dello scontro diplomatico con Bruxelles dopo la decisione dell'Unione Europea di classificare il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (Irgc) come organizzazione terroristica. Le dichiarazioni del Consiglio supremo per la sicurezza nazionale. Secondo quanto dichiarato da Ali Larijani, segretario del Supremo Consiglio per la Sicurezza Nazionale dell'Iran, l'Unione Europea sarebbe pienamente consapevole delle conseguenze della propria scelta. In un messaggio pubblicato sul suo profilo X, Larijani ha ricordato che una risoluzione dell'Assemblea Consultiva Islamica iraniana stabilisce che gli eserciti dei Paesi coinvolti nella recente iniziativa europea contro i Pasdaran vengano a loro volta considerati "terroristi".

