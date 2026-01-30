Iran Teheran risponde all’Ue | Eserciti europei saranno considerati terroristi

Il governo iraniano avverte l’Europa: gli eserciti europei saranno considerati terroristi. Dopo che i 27 Paesi membri dell’Unione Europea hanno deciso di inserire le Guardie Rivoluzionarie di Teheran nella lista delle organizzazioni terroristiche, Teheran ha risposto duramente. La reazione arriva pochi giorni dopo le proteste nel Paese e la decisione europea di mettere sotto controllo le forze di sicurezza iraniane coinvolte nella repressione. La tensione tra Iran e Europa si alza di nuovo, con il governo di Teheran che minaccia di considerare “terroristi

Il governo iraniano risponde all'Unione Europea, i cui 27 Stati membri hanno trovato ieri, giovedì, l'accordo per inserire le Guardie Rivoluzionarie di Teheran (i cosiddetti " pasdaran ") nella lista delle organizzazioni terroristiche a causa del loro ruolo nella sanguinaria repressione delle proteste nel Paese. " L'Unione Europea è pienamente consapevole che, in conformità con la risoluzione dell'Assemblea Consultiva Islamica, gli eserciti dei paesi che hanno partecipato alla recente risoluzione dell'Ue contro il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche sono considerati terroristi ", ha scritto, in un post su X, Ali Larijani, il segretario del Supremo consiglio per la sicurezza nazionale dell'Iran.

