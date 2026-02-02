Scontri al corteo pro Askatasuna uno degli arrestati | Inorridito dall’aggressione al poliziotto

Uno degli arrestati durante i disordini a Torino si è detto inorridito per l’aggressione a un agente di polizia. Ha aggiunto di sentirsi solidale con il poliziotto colpito, anche se è stato coinvolto nello scontro. La polizia ha fermato due persone per resistenza a pubblico ufficiale, mentre la manifestazione pro Askatasuna si è trasformata in scontri con le forze dell’ordine.

«Sono rimasto inorridito dall'aggressione al poliziotto, al quale esprimo la mia solidarietà». Lo ha dichiarato uno dei due uomini arrestati per resistenza a pubblico ufficiale in relazione agli scontri avvenuti a Torino durante la manifestazione pro Askatasuna. L'udienza di convalida Le parole sono state pronunciate nel corso dell' udienza di convalida dell'arresto, durante la quale l'uomo ha preso le distanze dagli episodi di violenza che hanno segnato il corteo. Secondo quanto trapelato, l'indagato ha riferito di essere stato presente alla manifestazione ma di non aver preso parte attiva agli incidenti, sostenendo di non essere coinvolto nell'aggressione che ha portato al ferimento dell'agente.

