Torino corteo pro Askatasuna | la brutale aggressione a un poliziotto

Un gruppo di manifestanti ha circondato e aggredito un poliziotto durante un corteo a Torino. In almeno dieci contro uno, alcuni hanno anche impugnato un martello. L’aggressione è avvenuta in modo brutale, lasciando il poliziotto ferito e sotto shock. La polizia è intervenuta per disperdere i manifestanti e mettere fine alla rissa. La scena ha suscitato molta tensione tra i presenti, e le forze dell’ordine stanno ora cercando di fare chiarezza sui fatti.

(LaPresse) Un gruppo di manifestanti circonda e aggredisce un poliziotto, in dieci contro uno, brandendo anche un martello. Le immagini sono contenute in un video diffuso sui social dal ministro della Difesa Guido Crosetto e dall’ex senatore del Partito democratico Stefano Esposito. Il filmato è stato girato in corso Regina Margherita, a Torino, nei pressi dell’ingresso del campus Luigi Einaudi dell’Università e dell’ex sede del centro sociale Askatasuna, sgomberata lo scorso 18 dicembre. Il video documenta una fase particolarmente violenta delle tensioni tra manifestanti e forze dell’ordine scoppiate nell’area. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Torino, corteo pro Askatasuna: la brutale aggressione a un poliziotto Approfondimenti su Torino Corteo Scontri a Torino, in un video la brutale aggressione a un poliziotto: colpito a martellate dagli antagonisti Una nuova notte di tensione a Torino, con scontri tra manifestanti e forze dell'ordine. Poliziotto accerchiato e aggredito al corteo Askatasuna a Torino, le immagini Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Torino Corteo Argomenti discussi: Corteo pro Askatasuna: città blindata sabato per l’arrivo di migliaia di antagonisti; Torino verso il corteo per Askatasuna, occupato Palazzo Nuovo a 48 ore dalla manifestazione: Università aperta ai manifestanti di tutta Italia. Non fermiamo gli esami; Torino, i collettivi pro Askatasuna occupano Palazzo Nuovo dopo lo stop alle feste; Askatasuna aspetta rinforzi dalla Francia, tensione a Torino. Poliziotto aggredito e picchiato in dieci contro uno: il video dagli scontri di Torino al corteo pro AskatasunaI manifestanti brandivano anche un martello. Le immagini diffuse sui social dal ministro Crosetto ... video.corriere.it Manifestazione Askatasuna a Torino, le notizie in diretta: i tre cortei riuniti in un unico grande serpentone. Slogan contro Meloni e a favore di Mohammad HannounPer Askatasuna in piazza ci sarebbero almeno 50 mila persone. Slogan contro Meloni e a favore di Mohammad Hannoun ... torino.corriere.it Quanto accaduto oggi a Torino, durante il corteo degli antagonisti contro lo sgombero dello stabile Askatasuna, è grave e inaccettabile. Uno sgombero legittimo di un immobile occupato illegalmente è stato usato come pretesto per scatenare violenze, incendi, x.com Torino, scontri al corteo per il centro sociale Askatasuna: bombe carta e lacrimogeni Sale la tensione alla manifestazione organizzata in difesa del centro sociale sgomberato. Lancio fittissimo di pietre e petardi su corso Regina Margherita e su via Sant’Ottavio - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.