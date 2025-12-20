Torino scontri a corteo Askatasuna

16.52 Tensione alta a Torino dove si stanno verificando violenti scontri fra manifestanti e forze dell'ordine durante il corteo promosso contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna. Mentre i manifestanti tentavano di raggiungere il centro sociale, per disperdere la folla gli agenti di polizia hanno azionato gli idranti e i fumogeni. I partecipanti hanno capovolto cassonetti per strada, lanciando pietre e bottiglie contro le forze dell'ordine. I disordini stanno continuando in un quartiere totalmente presidiato. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

