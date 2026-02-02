Scontri a corteo per Askatasuna un arrestato | Inorridito da aggressione a poliziotto

Durante una manifestazione per il centro sociale Askatasuna a Torino, sono scoppiati scontri tra i manifestanti e le forze dell’ordine. Un uomo è stato arrestato e un poliziotto è stato aggredito. La procura sta considerando l’ipotesi di devastazione per quanto accaduto. Qualcuno ha detto di essere inorridito di fronte alla violenza, mentre le forze dell’ordine cercano di fare chiarezza sui fatti.

(Adnkronos) – La procura di Torino sta valutando l'ipotesi di devastazione per gli scontri del 31 gennaio, durante la manifestazione per il centro sociale di Askatasuna. Intanto è arrivata la prima informativa della Digos. Il mio assistito, spiega all'Adnkronos il legale Stefano Coppo "in sede di udienza di convalida ha detto di aver partecipato alla manifestazione ma si è dichiarato estraneo ai fatti contestati e, venuto a conoscenza dell'episodio capitato al poliziotto, si è dichiarato inorridito prendendo le distanze dall'accaduto". L'avvocato difende uno dei due torinesi arrestati perché ritenuti responsabili di resistenza a pubblico ufficiale a seguito dei disordini ci sono verificati sabato scorso nel capoluogo piemontese.

