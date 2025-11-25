È stato ritrovato il 20enne scomparso da dodici giorni a Prata | sta bene

Si sono chiude le ricerche di Angelo Universa Kuinkuong, il 20enne scomparso da dodici giorni a Prata. Il ragazzo, nato a Oderzo in provincia di Treviso, è stato rintracciato grazie al piano provinciale della prefettura. Il 20enne si è allontanato dalla sua abitazione nella giornata di giovedì 13. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it