Scommesse illegali centro condannato per intermediazione illecita

La Corte di Cassazione ha confermato la condanna di un centro scommesse di Napoli. Il gestore dovrà scontare due anni di reclusione per aver organizzato giocate illegali senza le licenze necessarie. La decisione mette fine a un lungo procedimento giudiziario, confermando la condanna già emessa dalla Corte d’Appello.

La Corte di Cassazione ha confermato la condanna della Corte d’Appello di Napoli a due anni di reclusione per il reato di intermediazione illecita di scommesse, nei confronti del gestore di un centro, accusato di aver gestito giocate senza le licenze previste dalla legge. Come riporta Agipronews, la Corte d’Appello aveva già rilevato che il ricorrente, all’interno del centro scommesse, effettuava giocate su un sito estero non autorizzato e teneva una documentazione dettagliata (due ricevute e 19 appunti, sia manoscritti sia digitalizzati) contenente nomi associati a somme di denaro. A tal proposito, la Corte territoriale ha rilevato che “il fatto che l'imputato stesse effettuando giocate illegali proprio all'interno dell'esercizio gestito dal padre costituisce un forte indizio dell'esercizio dell'attività in forma commerciale e, quindi, per conto terzi”.🔗 Leggi su Napolitoday.it

