Scommesse illegali nel bar | scatta sanzione per una società

La Cassazione ha confermato la sanzione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli nei confronti di un bar di Licata, dove è stata scoperta una slot machine non autorizzata. L’episodio evidenzia le conseguenze legali legate alle scommesse illegali in esercizi commerciali. La normativa vigente mira a contrastare il fenomeno e a tutelare il rispetto delle autorizzazioni previste dalla legge.

