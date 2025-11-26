Scommesse illegali gup Milano decide patteggiamenti a gennaio
Tempo di lettura: 2 minuti Saranno formalizzate il 22 gennaio, davanti alla gup di Milano Giulia Masci che poi dovrà decidere, le istanze di patteggiamento dei cinque arrestati lo scorso maggio nell’inchiesta sul “sistema” di scommesse clandestine che aveva coinvolto anche una dozzina di calciatori di serie A, tra cui Nicolò Fagioli, Nicolò Zaniolo, Sandro Tonali, Alessandro Florenzi, Mattia Perin, Wes McKennie, Raoul Bellanova e Samuele Ricci. Oggi, infatti, la giudice ha rinviato l’udienza per la definizione delle richieste, per pene che vanno dai 2 anni e 4 mesi ai 2 anni e 6 mesi, e delle conseguenti confische, tra conti e immobili, per circa 1,5 milioni di euro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
