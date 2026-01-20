La Corte di Cassazione ha confermato il sequestro preventivo delle apparecchiature utilizzate per scommesse sportive, Lotto e 10eLotto in un’attività commerciale a Caivano. La decisione si inserisce nel quadro delle misure volte a contrastare il riciclaggio di denaro attraverso il gioco d’azzardo illegale. La sentenza evidenzia l’importanza di controlli e interventi per garantire la legalità nel settore.

La Corte di Cassazione ha dichiarato legittimo il sequestro preventivo delle apparecchiature informatiche utilizzate per scommesse sportive, Lotto e 10eLotto in un’attività commerciale di Caivano, in provincia di Napoli. La decisione conferma integralmente la sentenza del Tribunale del Riesame, che aveva convalidato il provvedimento nell’ambito di un’inchiesta per riciclaggio. Riciclaggio tramite scommesse e Lotto: la . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Riciclaggio tramite scommesse e Lotto: la Cassazione conferma il sequestro delle apparecchiature a Caivano

Caivano, Cassazione conferma il reato di riciclaggio per una ricevitoria: “Legittimo sequestro dei terminali di gioco”La Corte di Cassazione ha confermato il reato di riciclaggio per una ricevitoria di Caivano, in provincia di Napoli, approvando il legittimo sequestro preventivo di terminali di gioco e strumenti informatici utilizzati per scommesse sportive, Lotto e 10eLotto.

