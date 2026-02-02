Sciopero Trenord saltano anche le fasce garantite | pendolari nel caos a Como

Questa mattina alle 3 è iniziato lo sciopero del personale di Trenord proclamato dal sindacato Orsa. I pendolari di Como si sono trovati nel caos, con treni cancellati e servizi ridotti anche durante le fasce garantite. Nessuna certezza sulla riapertura normale dei collegamenti ancora oggi.

Cancellazioni anche nelle ore di punta nonostante le fasce protette. A Como San Giovanni saltano i treni per Milano e Svizzera, sui social monta la protesta dei pendolari È scattato questa mattina alle 3 lo sciopero del personale di Trenord, proclamato dal sindacato Orsa, con possibili ripercussioni sulla circolazione ferroviaria in Lombardia per l’intera giornata. L’agitazione avrà una durata complessiva di 23 ore, fino alle 2 di notte, e prevedeva, almeno sulla carta e come riportato sul sito ufficiale, le consuete fasce di garanzia tra le 6 e le 9 e tra le 18 e le 21. A Como, però, la situazione si è presentata fin dalle prime ore ben diversa da quella annunciata.🔗 Leggi su Quicomo.it

Il 12 dicembre si prevede un nuovo sciopero generale che coinvolgerà anche Trenord e i mezzi pubblici in Lombardia, inclusi Como e Milano.

Un nuovo sciopero dei mezzi di trasporto si terrà oggi, venerdì 12 dicembre, coinvolgendo Trenord, Asf e altri servizi.

