Sciopero treni grandi disagi sulle linee Trenord non rispettate le fasce di garanzia tra Saronno e Milano

Oggi si registrano importanti disagi sulle linee Trenord tra Saronno e Milano a causa di uno sciopero dei lavoratori. Le fasce di garanzia non sono state rispettate, causando ritardi e cancellazioni. I pendolari sono invitati a verificare gli aggiornamenti sui servizi e a pianificare eventuali variazioni nei propri spostamenti. La situazione rimane sotto osservazione e si consiglia di consultare le fonti ufficiali per ulteriori dettagli.

Mattinata di fortissimi disagi per i pendolari in viaggio da e verso Milano a causa dello sciopero ferroviario in corso oggi. Nelle principali stazioni del nodo milanese la situazione si è rapidamente trasformata in un vero e proprio caos, con cancellazioni a catena e informazioni frammentarie per i viaggiatori. Emblematico il tabellone delle partenze, come .

Treni in sciopero fino alle 21 di sabato, tutte le corse garantite - Dalle 21 di venerdì 9 gennaio alle 21 di sabato 10 gennaio si terrà l'agitazione riguardanti il personale del Gruppo FS Italiane, che comprende a ... rainews.it

Treni garantiti per lo sciopero del 9-10 gennaio 2026: le liste di Trenitalia e Italo e le fasce orarie protette - Attesi disagi sulle ferrovie per la mobilitazione nazionale di venerdì e sabato. msn.com

In corso lo #sciopero nazionale dei #treni del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord fino alle 21. Garantiti i servizi essenziali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Attesi ritardi e cancellazioni. Rinviato lo sciopero della scuola al 12 e al 13 gennaio. x.com

