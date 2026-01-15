Disagi quotidiani per i pendolari di Trenord cresce il dibattito sullo sciopero del biglietto

I pendolari di Trenord affrontano quotidianamente disagi che influenzano i loro spostamenti. Di fronte a queste difficoltà, si sta sviluppando un dibattito crescente sull’ipotesi di uno “sciopero del biglietto”, come forma di protesta. La questione solleva interrogativi sulle modalità di tutela dei diritti dei viaggiatori e sulle possibili ripercussioni del gesto, ponendo attenzione al rapporto tra utenti e servizi ferroviari.

Stanchi dei disagi quotidiani, tra i pendolari di Trenord, si comincia a discutere con insistenza dell'iniziativa di uno "sciopero del biglietto".Anche in Brianza come in tutto il Saronnese, la quotidianità dei pendolari continua a essere segnata da ritardi, corse soppresse e convogli spesso impossibili da prendere per il sovraffollamento. Una situazione che, da problema locale, viene ormai percepita come un'emergenza diffusa. Da qui nasce la proposta dello "sciopero del biglietto": una forma di protesta civile che invita i viaggiatori a non pagare il titolo di viaggio in risposta a un servizio ritenuto inadeguato.

