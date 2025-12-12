Sciopero Cgil per i salari e contro il riarmo disagi anche nei treni | ritardi e cancellazioni FOTO

Oggi si svolge uno sciopero generale della Cgil contro la Legge di Bilancio del governo Meloni, considerata ingiusta e recessiva. La protesta coinvolge diversi settori, con disagi nei trasporti, tra ritardi e cancellazioni dei treni. La mobilitazione mira a sottolineare le richieste del sindacato su salari, lavoro e contro il riarmo.

Sciopero generale della Cgil oggi contro la Legge di Bilancio del governo Meloni, giudicata dal sindacato profondamente ingiusta contro le classi di lavoratori e pensionati meno abbienti e profondamente recessiva. Coinvolto ovviamente anche il settore dei trasporti, che a Firenze riguarda autobus.

Lo sciopero di 24 ore è stato proclamato dal sindacato Cgil. All'attenzione, fra l'altro, i salari e il contrasto alla precarietà

Oggi sciopero, Cgil in piazza contro la Manovra Si fermano fabbriche, scuola, sanità e trasporti L'ira di Salvini (ce ne dispiace) Mariolina Iossa

Sciopero Cgil, Calà 'dal governo nessuna risposta sui salari e sulle pensioni' - "Le parole d'ordine dello sciopero generale della Cgil solo i salari e le pensioni, questo è un Paese dove la gente lavora tanto e viene pagata poco, basta dire che nel pubblico impiego, dove è stato ...

