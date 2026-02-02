Scioperi a febbraio diversi giorni di ‘stop’ Treni bus aerei | tutte le date

A febbraio, in tutta Italia, si prevede un mese difficile per chi viaggia. Sono almeno 18 i giorni di sciopero annunciati, che coinvolgono treni, bus, aerei e navi. Le proteste si susseguono e rendono complicato programmare spostamenti, con disagi certi per chi deve muoversi per lavoro o altri impegni.

Febbraio si profila come un mese particolarmente critico per la mobilità in Italia. Nel giro di 28 giorni sono infatti previste almeno 18 giornate di sciopero che coinvolgeranno trasporto ferroviario, aereo, marittimo e pubblico locale. Una sequenza di agitazioni che rischia di avere un impatto significativo su pendolari e viaggiatori, con alcune date considerate particolarmente sensibili a livello nazionale. La prima grande mobilitazione è in programma tra il 2 e il 3 febbraio. Dalle 3 di lunedì alle 2 di martedì si fermerà Trenord in Lombardia, a seguito dello sciopero proclamato dal sindacato Orsa.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

A febbraio, i trasporti italiani vanno nel caos.

Durante la settimana dal 26 gennaio all’1 febbraio 2026 sono previste diverse agitazioni sindacali in Italia, che coinvolgeranno treni, aerei e mezzi pubblici in varie città.

