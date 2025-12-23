Sci alpino le possibili convocate dell’Italia per le Olimpiadi Incognita slalom pochi ballottaggi nella velocità

A meno di un mese dalla chiusura delle qualificazioni olimpiche, l’Italia si prepara a confermare la propria squadra di sci alpino femminile per Milano Cortina 2026. Con poche incognite sulla selezione e pochi ballottaggi nella disciplina della velocità, le possibili convocate sono ormai quasi definite, lasciando spazio principalmente all’incertezza relativa allo slalom. Un momento cruciale per gli atleti italiani in vista delle prossime Olimpiadi.

Quando manca poco meno di un mese al termine del periodo di qualificazione olimpica, l’Italia è quasi certa di poter sfruttare il contingente massimo nello sci alpino femminile in occasione dei Giochi di Milano Cortina 2026. Sono ben 11 nel complesso (tra tutte le specialità) le donne azzurre che potranno prendere parte alla rassegna a cinque cerchi, anche se non è esclusa l’ipotesi di vederne magari solo nove o (più probabilmente) dieci in gara sull’Olympia delle Tofane. Ad oggi, considerando ormai altamente probabile il recupero dall’infortunio di Federica Brignone, dovrebbero essere al massimo cinque le italiane impegnate nelle gare veloci: Sofia Goggia, Brignone, Laura Pirovano, Elena Curtoni (forse solo in supergigante) e Nicol Delago (eventualmente solo in discesa libera). 🔗 Leggi su Oasport.it

