Sci alpino ufficiali le quote dell’Italia per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 La parola passa ai tecnici

Dopo la conclusione delle qualificazioni, la FIS ha reso note le quote ufficiali per l’Italia nello sci alpino in vista delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Ora tocca ai tecnici valutare le scelte più opportune per comporre la squadra italiana, in un contesto di preparazione e strategia. Di seguito, i dettagli delle quote assegnate al nostro Paese nelle diverse discipline sciistiche.

All’indomani della chiusura del periodo di qualificazione, la FIS ha ufficializzato le quote a disposizione Paese per Paese nelle varie discipline in vista dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Nessuna sorpresa nello sci alpino in casa Italia, che potrà convocare undici donne (il contingente massimo) e dieci uomini per l’imminente rassegna a cinque cerchi. Per ottenere l’undicesimo pass maschile, completando così l’en plein in entrambi i settori, l’Italia dovrebbe sperare nella riallocazione di sette quote. Uno scenario oggettivamente quasi impossibile (qualche rinuncia arriverà, ma sette sono tante), che rende sostanzialmente definitiva la situazione attuale in attesa di capire quali saranno le scelte dei tecnici. 🔗 Leggi su Oasport.it

L’Italia sta lavorando per ottenere il massimo numero di posti nello sci alpino alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La definizione ufficiale delle quote, sia per uomini che per donne, avverrà entro il 18 gennaio 2026. Attualmente, ci sono segnali positivi che potrebbero favorire una riallocazione delle quote per gli atleti italiani, in un quadro ancora in evoluzione.

