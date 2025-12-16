Brignone si avvicina alle Olimpiadi Sci da gara e molte più ore in pista

Federica Brignone si avvicina alle Olimpiadi di Cortina 2026, intensificando la preparazione e le sessioni in pista. Dopo un inizio difficile nel 2024, la campionessa italiana si prepara con determinazione per affrontare le sfide dell’appuntamento olimpico, puntando a migliorare e a dare il massimo in vista delle prove più prestigiose in programma nell’inverno 2026.

Un passo alla volta. Da quel maledetto 4 aprile quando ai campionati italiani in Val di Fassa Federica Brignone concluse nel peggiore dei modi la stagione più bella della sua vita (aveva appena vinto la Coppa del mondo assoluta) fino al 5 febbraio 2026, la fatidica data delle prove della discesa (in programma l’8) sull’Olimpia delle Tofane a Cortina. Un attimo dopo l’incidente Federica Brignone ha avuto in mente un solo obiettivo; essere all’Olimpiade. Ma la tigre non vuole andare alle Olimpiadi per partecipare ma per essere protagonista e sta facendo di tutto per migliorare la sua condizione, mentre ormai si può togliere il condizionale sulla sua partecipazione: Federica Brignone sarà in pista per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Panorama.it

