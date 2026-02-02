Sci alpino doppietta austriaca nel primo superG di Sarntal Due azzurre nella top10

Questa mattina a Sarntal, Nadine Fest ha vinto il primo superG della Coppa Europa femminile, battendo la concorrenza. Due azzurre sono riuscite a entrare nella top10, ma il dominio è stato tutto austriaco. La gara si è svolta sotto il sole, con gli atleti che hanno spinto al massimo lungo il tracciato.

Nadine Fest si è aggiudicata il primo superG di Sarntal (Bolzano) valevole per la Coppa Europa di sci alpino femminile 2026. Sulla pista altoatesina la sciatrice classe 1998 ha aperto una doppietta austriaca davanti a Emily Schoepf. Per l’Italia due azzurre nella top10 ma a debita distanza da podio e vittoria. Il tempo di Nadine Fest è di 1:14.25 con 22 centesimi di vantaggio sulla connazionale. Dal terzo posto in avanti i distacchi si fanno amplissimi, valicando il secondo. Completa il podio, infatti, l’andorrana Cande Moreno che chiude al terzo posto, ma con un ritardo di 1.06. Quarta posizione per la nostra Carlotta De Leonardis che accusa 1. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sci alpino, doppietta austriaca nel primo superG di Sarntal. Due azzurre nella top10 Approfondimenti su Sarntal SuperG Sci alpino, Sara Thaler sul podio nella discesa di St. Moritz in Coppa Europa. Doppietta austriaca Sara Thaler si distingue nello sci alpino conquistando un meritato piazzamento sul podio nella discesa di St. Sci alpino, Sara Allemand a podio nel superG di Orcieres Merlette di Coppa Europa. Tre italiane in top10 Sara Allemand si è classificata terza nel superG di Orcieres Merlette, valido per la Coppa Europa di sci alpino femminile 2026. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Sarntal SuperG Argomenti discussi: Fischnaller/Hofer 6/i nel singolo misto di Oberhof, doppietta tedesca. Italia 1 quinta nel doppio misto, firma austriaca; Sci alpino, i precedenti dell’Italia femminile a Crans Montana: feudo azzurro negli ultimi 10 anni; Sci alpino, i precedenti di Federica Brignone a Crans Montana: quattro successi, tutti nell’estinta combinata; Sci alpino, i precedenti di Sofia Goggia a Crans Montana: poker di vittorie. Sci alpino, doppietta austriaca nel primo superG di Sarntal. Due azzurre nella top10Nadine Fest si è aggiudicata il primo superG di Sarntal (Bolzano) valevole per la Coppa Europa di sci alpino femminile 2026. Sulla pista altoatesina la ... oasport.it Sci alpino, i precedenti dell’Italia femminile a Crans Montana: feudo azzurro negli ultimi 10 anniLa Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2026 si trasferisce a Crans Montana (Svizzera) per le ultime gare prima di concentrarsi solamente sui Giochi ... oasport.it La Nazionale di sci alpino colpisce ancora! Dopo Sofia Goggia, anche Dominik Paris sale sul podio di Coppa del Mondo a Crans Montana: è secondo nella discesa libera maschile! Scopri tutto qui bit.ly/4bpykjw #RoadToMilanoCortina2026 @Fisioffici x.com La Nazionale di sci alpino colpisce ancora! Dopo Sofia Goggia, anche Dominik Paris sale sul podio di Coppa del Mondo a Crans Montana: è secondo nella discesa libera maschile! Scopri tutto qui https://bit.ly/4bpykjw #RoadToMilanoCortina2026 FISI - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.