Sci alpino Sara Allemand a podio nel superG di Orcieres Merlette di Coppa Europa Tre italiane in top10

Sara Allemand si è classificata terza nel superG di Orcieres Merlette, valido per la Coppa Europa di sci alpino femminile 2026. La gara si è disputata in Francia, con la tedesca Fabiana Dorigo che ha conquistato la vittoria. L’evento ha visto anche la presenza di altre due italiane tra le prime dieci posizioni, confermando il buon livello delle atlete italiane nelle competizioni internazionali.

La tedesca Fabiana Dorigo si è aggiudicata il superG di Orcieres Merlette (Francia) valevole per la Coppa Europa di sci alpino femminile 2026, ma la nostra Sara Allemand ha messo in bacheca un altro ottimo risultato, dopo i tre successi di Pass Thurn e Sankt Anton, centrando il podio nella gara veloce di oggi. Nel complesso tre azzurre nella top10. Sulla pista transalpina il successo, come detto, è andato a Fabiana Dorigo che, scesa con il pettorale numero 2, ha chiuso con il tempo di 1:06.34 facendo il vuoto. Al secondo posto, infatti, troviamo l'austriaca Lisa Grill (scesa con il pettorale numero 1 e, di conseguenza, la pista immacolata) con un distacco di ben 47 centesimi.

