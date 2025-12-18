sci alpino sara thaler sul podio nella discesa di st moritz in coppa europa doppietta austriaca

Sara Thaler si distingue nello sci alpino conquistando un meritato piazzamento sul podio nella discesa di St. Moritz in Coppa Europa. La competizione ha regalato una doppietta austriaca con Leonie Zegg che, alla sua prima vittoria nel circuito, ha preceduto di pochi centesimi la collega Anna Schilcher, confermando il talento e la competitività delle atlete austriache in questa disciplina.

Doppietta austriaca nella discesa libera femminile di Coppa Europa a St. Moritz. A salire sul gradino più alto del podio è Leonie Zegg, che ha ottenuto la prima vittoria in carriera nel circuito continentale, precedendo di 23 centesimi la connazionale Anna Schilcher. Sorride anche l’Italia, grazie al podio conquistato da Sara Thaler, il sesto della carriera e quinto della specialità. Thaler ha concluso al terzo posto a 40 centesimi dalla vetta, perdendo quasi sette decimi nella sola parte alta. In quarta posizione si è classificata l’andorrana Jordina Camilan Santure (+0.87), mentre è quinta la norvegese Inni Holm Wembstad (+0. 🔗 Leggi su Oasport.it

