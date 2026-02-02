Calendario sci alpinismo Olimpiadi Milano Cortina 2026 | orari giornalieri tv programma streaming

Manca poco all’inizio delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Dal 6 febbraio, gli appassionati di sci alpinismo potranno seguire le gare in diretta tv e streaming. La rassegna a cinque cerchi torna in Italia dopo vent’anni, dall’ultima volta a Torino nel 2006.

L’appuntamento delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 è sempre più vicino. Dal 6 febbraio si alzerà infatti il sipario sulla rassegna a cinque cerchi che si disputerà nel nostro paese, esattamente venti anni dopo l’ultima volta (Torino 2006). Cresce la grande attesa per un evento planetario, spalmato su tre regioni diverse e con ben 116 titoli in palio. Tra le tante specialità presenti ci sarà anche lo Sci Alpinismo, al suo debutto nei Giochi. Verranno infatti disputate a Bormio le Sprint maschili e femminili ed una mixed relay. Tre quindi i titoli in palio, con la squadra italiana pronta ad essere protagonista sulle nevi di casa. 🔗 Leggi su Oasport.it

Le Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 si terranno dal 6 al 22 febbraio, con alcune competizioni che partiranno prima della cerimonia di apertura.

