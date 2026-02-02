Questa mattina sono state annunciate le regole e il programma dello sci di fondo alle Olimpiadi di Milano-Cortina. La disciplina, che ha origini antiche in Norvegia, sarà tra le protagoniste dei giochi invernali. La Norvegia, che ha inventato questa disciplina, è anche il paese più medagliato nelle storie olimpiche di sci di fondo. Gli atleti si preparano a scendere in pista per conquistare medaglie e record, mentre gli organizzatori lavorano per mettere a punto tutti i dettagli della competizione.

Lo sci di fondo è il secondo sport più importante ai Giochi invernali dopo lo sci alpino. La Norvegia, dove il fondo fu inventato (prima di tutto come mezzo di trasporto.), è l'unica nazione che ha superato quota 100 medaglie (129: 52-43-35), seguita dalla Svezia a 84 (32-27-25) e dall'ex U (68: 25-22-21), cui andrebbero aggiunte le 33 della nuova Russia (14-10-9) e il periodo da neutrale con 11 podi (4-4-3). Un Paese che in passato è finito nella rete del doping, soprattutto a livello femminile. La Finlandia è il quarto Paese con 86 podi (22-27-37). Poi c'è l'Italia che vanta 36 podi di cui 9 ori, 14 argenti e 13 bronzi: il primo oro maschile appartiene a Franco Nones nel 1968 a Grenoble (30 km classica), le ultime medaglie sono state firmate da Federico Pellegrino con due argenti nella Sprint a tecnica classica (2018) e libera (2022). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sci di fondo, regole e programma alle Olimpiadi di Milano-Cortina

Approfondimenti su Olimpiadi Milano Cortina

Le Olimpiadi di Milano-Cortina portano di nuovo in Italia il grande hockey su ghiaccio.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Olimpiadi Milano Cortina

Argomenti discussi: Lo sci di fondo alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026; 29.01.26 Sci di fondo, Coppa del Mondo: successo per Romele nella 6 km Interval Start; Olimpiadi Milano Cortina 2026, lo sci di fondo: cos’è, le regole e le curiosità. Si comincerà il 7 febbraio; Sappada e Forni Avoltri. Al Master Cup di Sci nordico anche un centenario americano.

Sci di fondo, regole e programma alle Olimpiadi di Milano-CortinaDisciplina antichissima nata in Norvegia come mezzo di spostamento e trasporto, la nazione scandinava è anche il Paese più medagliato ai Giochi ... gazzetta.it

Olimpiadi Milano Cortina 2026, lo sci di fondo: cos’è, le regole e le curiosità. Si comincerà il 7 febbraioÈ palpabile l’hype per la quarta olimpiade azzurra della storia, considerando anche quella estiva di Roma del 1960, oltre Cortina 1956 e Torino 2006. Una grande occasione per il ... ilmattino.it

A pochi giorni dall'inizio delle Olimpiadi di Milano-Cortina una notizia scuote il mondo del Biathlon e di tutta casa Italia. Durante un controllo out of competition, Rebecca Passler è stata trovata positiva al letrozolo, una sostanza che si usa in casi oncologici. Pri - facebook.com facebook

Milano Cortina, il Papa all'Angelus invoca la tregua olimpica x.com