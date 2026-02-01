LIVE Sci alpino Discesa Crans Montana 2026 in DIRETTA | ultima gara prima delle Olimpiadi

Oggi si corre la discesa libera maschile a Crans Montana, ultima gara prima delle Olimpiadi di Milano-Cortina. Gli atleti sono pronti a sfidarsi sulla neve, con la neve che sembra perfetta per mettere alla prova le capacità dei migliori scii. La competizione è molto attesa, perché i risultati di oggi potrebbero influenzare le scelte per le Olimpiadi. I fan sono già in attesa di vedere chi si aggiudicherà il primo posto e chi si farà trovare pronto per l’appuntamento più importante dell’anno.

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della discesa libera maschile di Crans Montana, valevole per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino. È tutto pronto a Crans-Montana per la discesa libera maschile, uno degli appuntamenti più attesi di questo segmento centrale della Coppa del Mondo di sci alpino 2025-2026. Dopo una vigilia complicata dal maltempo e una sola prova cronometrata andata in archivio nella giornata di ieri, la località svizzera si prepara a emettere verdetti pesanti su una pista che, per caratteristiche e interpretazione, rappresenta un banco di prova tutt’altro che banale per gli specialisti della velocità. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sci alpino, Discesa Crans Montana 2026 in DIRETTA: ultima gara prima delle Olimpiadi Approfondimenti su Crans Montana Sci LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa Crans Montana 2026 in DIRETTA: ultimo test per Brignone e Goggia prima delle gare Questa mattina si corre la seconda prova della discesa libera femminile a Crans Montana. LIVE Sci alpino, Prova discesa Crans Montana 2026 in DIRETTA: test decisivo per poter svolgere la gara Alle prime luci del mattino, gli atleti si sono presentati sulla pista di Crans Montana per la prima prova della discesa libera maschile. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Crans Montana Sci Argomenti discussi: Discesa di Kitzbuehel, Franzoni tra i grandi, trionfa sulla Streif davanti a Odermatt!; LIVE Sci alpino, Discesa femminile Crans Montana 2026 in DIRETTA: gara cancellata dopo la caduta di Lindsey Vonn. Scampato pericolo per l’americana?; Cadono tre atlete su sei, discesa di Crans Montana cancellata; Coppa del mondo 2025/26 di sci alpino femminile, a Crans-Montana discesa libera e super G: programma, italiane in gara e dove vederle in diretta. LIVE Sci alpino, Discesa femminile Crans Montana 2026 in DIRETTA: gara cancellata dopo la caduta di Lindsey Vonn. Scampato pericolo per l’americana?CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 11.03: Grazie per averci seguito, per oggi è tutto. Buona giornata! 11.01: Vi rimandiamo ... oasport.it LIVE Sci alpino, Prova discesa Crans Montana 2026 in DIRETTA: Mattia Casse primo! Bene Schieder e Paris, Franzoni guardingoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG FEMMINILE DI CRANS MONTANA DALLE 11.00 I PETTORALI DI PARTENZA 10.38: Per oggi è ... oasport.it Numero da equilibrista di Giovanni Franzoni nella prova cronometrata della discesa libera di Crans Montana, l'ultima gara di Coppa del Mondo prima della finestra dedicata ai Giochi di Milano Cortina: l’azzurro di Manerba è finito largo di traiettoria in un curv - facebook.com facebook Sci, discesa di Crans Montana cancellata perché troppo pericolosa. Cade Lindsey Vonn e rischia i Giochi. L'americana in ospedale: "Farò altri esami, il mio sogno olimpico non è finito". #ANSA x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.