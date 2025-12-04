Schianto spaventoso auto completamente distrutte | dramma in Italia immagini tremende

Grave incidente questa mattina sulla Provinciale 23, in località S’Arenarzu, nel territorio di Abbasanta, dove due auto si sono violentemente scontrate intorno alle 13.15. Lo schianto è avvenuto lungo l’arteria che collega Ghilarza a Fordongianus, un tratto spesso trafficato soprattutto nelle ore centrali della giornata. Il bilancio è di due feriti, uno dei quali in condizioni particolarmente serie e bisognoso di interventi immediati da parte dei soccorritori. Il ferito più grave è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Brotzu di Cagliari, a bordo dell’elicottero dell’ Areus, attivato immediatamente dopo l’allarme. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Schianto spaventoso, auto completamente distrutte: dramma in Italia, immagini tremende

