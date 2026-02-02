Scherma la sciabola del Fides Livorno protagonista | weekend di titoli e soddisfazioni per gli atleti amaranto

Il fine settimana ha portato molte soddisfazioni al Circolo Scherma Fides Livorno. Gli atleti amaranto hanno partecipato a diverse competizioni, tra cui la coppa del mondo U20 in Bulgaria e i campionati del Mediterraneo in Slovenia. In Italia, invece, si sono sfidati negli assoluti e negli Under 12 a squadre. La sciabola del Fides ha dimostrato ancora una volta la sua forza, portando a casa risultati importanti e tanta soddisfazione.

Dalle buone prove di Tribuno, Picchi e Vivaldi in Coppa del Mondo Under 20, agli ori di Personi e a squadre nell'Under 12 Weekend di grandi soddisfazioni per il Circolo Scherma Fides Livorno, con i suoi atleti e le sue campionesse impegnati in Bulgaria in coppa del mondo U20, nel campionato regionale assoluti, nei campionati del Mediterraneo in Slovenia e negli assoluti a squadre Under 12. Dagli ori di Paolantonio e Personi, ai primi posti nel femminile e maschile under 12 fino alle buone prove a Plovdiv, ecco come sono andate le gare dei livornesi. Davide Vivaldi ha condotto un ottimo girone,5 vittorie e una sconfitta.🔗 Leggi su Livornotoday.it

Questo weekend, la scherma italiana si presenta con 48 atleti impegnati tra Salt Lake City e Doha.

