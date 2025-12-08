Scherma Italia protagonista indiscussa nel super weekend di Coppa del Mondo

La scherma italiana chiude il suoi 2025 con il botto. Nel super weekend di Coppa del Mondo con tutte le armi in pedana, l’Italia ha offerto una strepitosa prova di forza, conquistando ben dieci podi, con addirittura cinque vittorie e poi con cinque terzi posti. Numeri fenomenali per una disciplina che stagione dopo stagione riesce sempre a rimanere una delle più vincenti dello sport italiano. I risultati sono arrivati in tutte le armi, con una clamorosa tripletta al femminile nelle gare individuali. Il successo più bello ed importante è probabilmente quello di Michela Battiston, capace di trionfare nel prestigioso Grand Prix di Orleans, centrando la prima vittoria della carriera. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Scherma, Italia protagonista indiscussa nel super weekend di Coppa del Mondo

