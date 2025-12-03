Fiumicino, 3 dicembre 2025 – A Fiumicino, tra le strade che portano al mare e i resti dell’antica città di Porto, esiste un luogo capace di sorprendere chiunque vi entri: il Museo del Saxofono, una realtà unica al mondo, interamente dedicata alla storia, all’evoluzione e alle meraviglie di questo strumento. A guidarlo è Attilio Berni, musicista, collezionista e ricercatore internazionale, considerato una delle massime autorità nel campo degli strumenti a fiato. La sua collezione include pezzi rarissimi e racconta non solo la tecnica ma l’anima di uno strumento che ha attraversato jazz, classica, avanguardie e colonne sonore. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it